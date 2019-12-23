Ardahan'ın 27 yıllık baro hayali gerçekleşti - Son Dakika
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Ardahan'ın 27 yıllık baro hayali gerçekleşti

6 saat önce

Ardahan'da, eylül ayında kurulan Ardahan Barosunun kentteki ilk hizmet bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Ardahan'ın 27 yıllık baro hayali gerçekleşti, System.String[]

Ardahan'da, eylül ayında kurulan Ardahan Barosunun kentteki ilk hizmet bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde yer alan baronun hizmet bürosunun açılışı öncesi, Ardahan Barosu Başkanı Osman Nuri Yıldız ve avukatlar, Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı vesilesiyle tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, ?Ardahan Barosunun da 15 Eylül 2019'da kurulduğunu söyledi.

Baronun kurulmasıyla 1992 yılında il olan Ardahan'da 27 yıllık bir hayalin gerçekleştiğini dile getiren Yıldız, "? Türkiye'nin 80. barosu olan Ardahan Barosunun bugün itibarıyla hizmet binasının açılışını yapacak olmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Bu mutluluğumuzu Ata'mızın huzurunda bir defa daha sizlerle paylaşmak ve bu vesile ile onun kıymetli hatırasını anmak istedik." diye konuştu.

Çelenk töreninin ardından hizmet bürosuna geçen Yıldız ve avukatlar, burada Vali Yardımcısı Mehmet Kılıç, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, bazı kurumların il müdürleri ile kurdele keserek, açılışı gerçekleştirdi.

Ardahan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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