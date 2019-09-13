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Ardahan'ın asırlık köprüleri zamana direniyor

56 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan illerinden Ardahan, Kura Nehri ve Posof Çayı üzerine kurulan asırlık köprüleriyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Ardahan'ın asırlık köprüleri zamana direniyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan illerinden Ardahan, Kura Nehri ve Posof Çayı üzerine kurulan asırlık köprüleriyle ziyaretçilerini cezbediyor.


Kentin sembollerinden olan ve mimari özellikleriyle hayran bıraktıran tarihi köprüler, bir asrı aşkın süredir ayakta durarak zamana direniyor.


Ruslar tarafından 20. yüzyılın başlarında çelikten yapılan ve Ardahan Belediyesince önceki yıl restorasyonu tamamlanan Ardahan Köprüsü, kentin en eski yerleşim yeri Halil Efendi Mahallesi ile şehir merkezini birbirine bağlıyor.


Çelik metal yapıya sahip 3 ayaklı köprü, son bir yıldır takılan aşk kilitleriyle Almanya'nın Köln kentinde 410 metre uzunluğundaki Hohenzollern Tren Yolu Köprüsü'nü andırıyor.


Posof Çayı üzerine 19. yüzyılın sonlarına doğru yine Ruslar tarafından inşa edilen Yurtbekler Taş Köprüsü de mimari yapısıyla hayran bırakıyor.


"Şehrimize anlam katan bir köprü"


İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, kent merkezinde Kura Nehri üzerinde yer alan 3 ayaklı, çelik metal yapıya sahip Ardahan Köprüsü'nün, restorasyon işlemlerinin tamamlanmasıyla önem kazandığını söyledi.


Tarihi köprünün çevresinde 2 bin yıllık geçmişi olan Ardahan Kalesi ve iki asırlık Aziziye Kışlası'nın bulunduğunu hatırlatan Alantar, şöyle konuştu:


"Ardahan Köprüsü, şehrimizi sembolize eden, şehrimize anlam katan bir köprüdür. Her geçen gün daha da çok insan ziyaret edip üstünde yürüyor. Bu köprü ile bölgeye önemli derecede turist çekeceğimize inanıyoruz. Daha önceleri bazı nedenlerden dolayı kullanılmayan köprü, restorasyon çalışmalarının ardından yayalar için son derece önemli bir yürüyüş mekanı oldu."

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Posof, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:55 
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