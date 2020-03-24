Ardahan'ın cadde ve sokakları yıkanıyor - Son Dakika
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Ardahan'ın cadde ve sokakları yıkanıyor

7 saat önce

Korona virüs ile mücadele kapsamında Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir adeta olağanüstü hal ilan etti.

Ardahan'ın cadde ve sokakları yıkanıyor, System.String[]

Korona virüs ile mücadele kapsamında Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir adeta olağanüstü hal ilan etti. Şehirde vatandaşın sokağa çıkmasını en aza indirmek için çeşitli önlemler alan ekipler cadde ve sokakları çamaşır suyu ile yıkmaya başladı.


Ardahan'da koronavirüs ile etkin mücadele için belediye ekiplerimiz ve birim amirlerimiz sahada çalışmalarını yoğunlaştırdı.


Önce kurum içinde başlayan dezenfekte işlemi ardından sokağa yayıldı.


Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla cadde, sokak ve kaldırımlar çamaşır suyu ile yıkanıyor.


Başkan Demir, çalışmaları ise bizzat yerinde denetledi. Vatandaşları sokağa çıkmama konusunda uyaran Başkan Demir, virüs ile etkin mücadelenin de devam edeceğini söyledi.


Öte yandan Başkan Faruk Demir, birim müdürleri ile acil olarak belediyede toplantı yaptı. Toplantıda Belediyemizin alacağı 13 Maddelik tedbir listesi yayınlandı. - ARDAHAN

Faruk Demir, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:15 Kaynak: İHA

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