Son Dakika Haberleri: Ardahan'ın Çıldır İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Ardahan'ın Çıldır İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

3 dakika önce

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu kazandı.

Ardahan'ın Çıldır İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Kemal Yakup Azizoğlu 979, CHP adayı Mehmet Mülazim Karaçay 355, MHP adayı Çağrı Alkanat 34 oy aldı.

-Azizoğlu'nun özgeçmişi-

Kemal Yakup Azizoğlu, 1957 yılında Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Yıldırımtepe köyünde doğdu. İlk ve orta öğretimini Çıldır'da tamamlayan Azizoğlu, Eskişehir İşletme Fakültesinden mezun oldu.

Maliye bakanlığında çeşitli görevlerde bulunan Azizoğlu, 2014 yerel seçimlerinde DSP'den Çıldır Belediye Başkanı olarak seçildikten sonra AK Parti'ye geçti. Azizoğlu, evli ve iki çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:22 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyların Sayılmaya Başlamasının Ardından Özhaseki'den İlk Değerlendirme: Keyfimiz Yerinde AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Bitlis'te AK Parti Adayı Nesrullah Tanğlay Birinci Oldu İşte Yarışın Başa Baş Geçtiği İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 20:25:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'ın Çıldır İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]