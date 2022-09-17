Şeytan Kalesi, iki bakanlık arasında el değiştiriyor: Ziyaretçi sayımız daha da artacak - Son Dakika
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Şeytan Kalesi, iki bakanlık arasında el değiştiriyor: Ziyaretçi sayımız daha da artacak

17.09.2022 11:10

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki kayalıkların zirvesine kurulu tarihi "Şeytan Kalesi", muhteşem görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Gizli giriş kapısı bulunan kaleye yoğun ziyaretçi girişi yaşanırken, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, "Hazine ve Maliye Bakanlığına kayıtlı olan kalenin Kültür ve Turizm Bakanlığına devri için çalışma başlattık. İşlemler tamamlandığında başta restorasyonu olmak üzere kalede birçok çalışma yapmış olacağız. Ziyaretçi sayımız daha da artacak" dedi.

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nun ortasında yer alan kayalıkların zirvesine kurulu tarihi "Şeytan Kalesi", her geçen yıl daha çok yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Urartular döneminde yapıldığı tahmin edilen kale, kanyonun ortasındaki sarp kayalıkların üzerindeki konumuyla görenleri etkiliyor.

Ardahan'daki Şeytan Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilecek

GİZLİ GİRİŞ KAPISI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Gizli giriş kapısı bulunan kale, sunduğu büyüleyici manzarasıyla birçok ziyaretçinin ilgi odağı oluyor. Son yıllarda özellikle ziyaretçilerin sosyal medya hesaplarında sıkça adından söz ettiren kale, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Ardahan'daki Şeytan Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilecek

BAKANLIĞA DEVREDİLECEK

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Şeytan Kalesi'nin bölge turizmi için son derece önemli potansiyele sahip olduğunu, bu önemi daha da artırmak için kalenin Kültür ve Turizm Bakanlığına devri için çalışma başlattıklarını söyledi.

Ardahan'daki Şeytan Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilecek

"TURİZME ÇOK DAHA ÖNEMLİ KATKISI OLACAK"

Devrin gerçekleşmesiyle daha çok turist çekmek, kale için başta restorasyon olmak üzere bazı çalışmalar planladıklarını belirten Öner, şunları kaydetti: "Öncelikle Şeytan Kalesi ilimiz için çok önemli bir değer. Kalenin büyük bir bölümü orijinal haliyle günümüze ulaşmış çok önemli bir değer. Şeytan Kalesi ilimizin bu anlamda en önemli kültür ve turizm değerlerinden biridir. Hazine ve Maliye Bakanlığına kayıtlı olan kalenin Kültür ve Turizm Bakanlığına devri için çalışma başlattık. İşlemler tamamlandığında başta restorasyonu olmak üzere kalede birçok çalışma yapmış olacağız. O zaman ilimiz, bölgemiz ve ülkemizin turizmine önemli bir katkısı olacak. Daha çok istifade etmiş olacağız. Bu anlamda yani tahsisi için girişimlerimiz oldu. Bazı yazışmalar yaptık."

Ardahan'daki Şeytan Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilecek

"BAZI GÜNLER 4-5 OTOBÜS TURİST GELİYOR"

Öner, özellikle bu yaz dönemi kaleyi ziyaret edenlerin sayısında ciddi bir artış gözlemlediklerini belirtti. Mevcut haliyle kalenin yıllık ortalama 5-6 bin ziyaretçi ağırladığını vurgulayan Öner, şöyle devam etti: "Özellikle yazın ziyaretçi sayısı artıyor. Gözlemlerimiz bunu gösteriyor. Bazı gün oluyor, 4-5 otobüs kafileler halinde geliyor. Kaleye patika bir yol ile ulaşılıyor. Bizim amacımız ve hayalimiz, daha çok ziyaretçi çekmek. Dolayısıyla bu devir işlemlerinin gerçekleşmesi halinde kaleye daha çok ziyaretçi çekmiş olacağız."

YORUMLAR
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'Şeytan Kalesi' Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilecek 'Şeytan Kalesi' Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilecek ATİD turizm gelirlerinde rekor bekliyor ATİD turizm gelirlerinde rekor bekliyor
Kaynak: AA

Ardahan, Karaçay, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şeytan Kalesi, iki bakanlık arasında el değiştiriyor: Ziyaretçi sayımız daha da artacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şeytan Kalesi, iki bakanlık arasında el değiştiriyor: Ziyaretçi sayımız daha da artacak - Son Dakika
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