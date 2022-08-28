Kışlık yakacak tezek ile 250 balya ot kül oldu - Son Dakika
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Kışlık yakacak tezek ile 250 balya ot kül oldu

28.08.2022 13:27
Kışlık yakacak tezek ile 250 balya ot kül oldu

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Seyitören köyünde otluk ve tezek yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Seyitören köyünde otluk ve tezek yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Damal ilçesine bağlı Seyitören köyünde Bektaş Purhan'a ait kışın sobalarda yakılmak için toplanan tezek yığını ve otluk, bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Kısa sürede ot ve tezek yığınını saran alevler köyde paniğe neden oldu. İlk olarak vatandaşların müdahale ettiği yangına Damal İtfaiye ekipleri tarafından yangını söndürme çalışması başlattı. Olay yerine kısa sürede ulaşan İtfaiye ekipleri, yangını rüzgarın etkisiyle daha fazla büyüyüp yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARDAHAN

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Kaynak: İHA

Ardahan, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kışlık yakacak tezek ile 250 balya ot kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kışlık yakacak tezek ile 250 balya ot kül oldu - Son Dakika
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