Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı - Son Dakika

Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Valilik önündeki törende, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Demir ve Garnizon Komutanı Albay Tahir Savran tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Hafif kar yağışı altında gerçekleşen törenin ardından kutlamalara Kongre Caddesi'nde devam edildi. Burada belediye görevlileri vatandaşa bayrak dağıttı.

Vali Masatlı, Belediye Başkanı Demir ve Garnizon Komutanı Savran, bindikleri tören aracında halkı selamlayıp şehrin kurtuluşunu kutladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende konuşan Demir, Ardahan ve bölgenin kurtuluşu için eşsiz mücadele veren şehit ve gazileri bugün rahmetle, minnetle andıklarını söyledi.

Demir, 99 yıl önce Ardahan'da ve Anadolu'nun her yerinde vatan uğruna verilen şehitler ve gazilerin omuzlarında yükselen Cumhuriyet'in kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'nin mimarı ve Cumhuriyet'imizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bölgemizin kurtuluşunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Ardahanlı kahramanlarımızı, canlarını vatan ve bayrak için seve seve veren aziz şehitlerimizi, destansı tarihimizin yaşayan abideleri olan kahraman gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum."

Törende şiirlerin okunmasının yanı sıra halk oyunları ekipleri gösteri yaptı, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Katılımcılar daha sonra, Ermenilerce 1915'te Müslüman Türklerin yakılarak katledildiği Halilefendi Mahallesi'ndeki caminin maketinin bulunduğu alana geçti, burada şehitler için dua okundu.

Program, Ardahan Belediyesince şehit aileleri ve gaziler için verilen yemeğin ardından sona erdi.