Ardahan'da 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Ardahan'da 4 büyüklüğünde deprem

28.09.2022 02:38
Ardahan'da 4 büyüklüğünde deprem

Ardahan'ın Göle ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.01'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

AFAD saat 20.30'a kadar 29 artçı deprem kaydetti

AFAD, Göle'de saat 17.08'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası saat 20.30 itibarıyla biri 4 olmak üzere toplam 29 artçı deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Depremin etkili olduğu bölgelerden, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 60 ihbarın ulaştığı bilgisini de paylaşan AFAD, 2 evin duvarının çöktüğünü, 3 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ardahan'da 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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