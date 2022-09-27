Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, depremin ardından ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığını belirterek, "Araştırıyoruz, ekipleri yönlendirdik. Tarama yapıyoruz, şu an için bize ulaşan bir olumsuzluk yok." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( AFAD ), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Kaynak: AA

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