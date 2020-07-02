Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Eskidemirkapı köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.



Göle Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Eskidemirkapı'da Kovid-19 salgını tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede şüpheli ile temaslı kişilerin belirlendiği aktarıldı.

Bu nedenle köyün Hıfzıssıhha Kurulunca karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla 14 gün süreyle köy giriş ve çıkışların kontrol altına alınmasına, köyde ikametgahı olmayan kişilerin girişine, temaslı hanelere giriş ve çıkışlara müsaade edilmemesine, ihtiyaç hali olmaksızın sokağa çıkılmaması hususuna, zaruri hallerde köy içinde maskesiz sokağa çıkılmamasına karar verilmiştir."

Açıklamada, kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem yapılacağı belirtildi.

Giriş ve çıkışı jandarma ekiplerince kontrol altına alınan köyde sağlık ekipleri de filyasyon çalışması başlattı.