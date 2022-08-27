Olay yerine itfaiye, jandarma, 112 Acil Servis ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Eskidemirkapı köyünde Dilaver Karakoç'a ait ot yığını henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, ot yığınının yanında bulunan ev ve ahırlara sıçradı.

Kaynak: AA

Ardahan, Göle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ardahan'da çıkan yangında 1 ev ve 2 ahırda hasar oluştu - Son Dakika

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