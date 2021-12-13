Ardahan'ın Göle ilçesinde gece termometreler sıfırın altında 23 dereceyi gösterdi - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 23 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 18, Kars'ta 14, Ağrı'da 9, Erzurum'da 7, Iğdır'da 4, Erzincan'da 3 ve Tunceli'de 1 derece ölçüldü.

Bölgede gece en soğuk yerleşim yeri ise sıfırın altında 23 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.

Gün içinde ise bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don olayı, yer yer sis ve pus görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın, Tuncel'de 11, Iğdır'da 9, Erzincan ve Erzurum'da 6, Kars'ta sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 4, Ardahan'da 5 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 53, Sarıkamış'ta 16 santimetre olarak kayıt altına alındı.