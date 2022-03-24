Ardahan'ın Göle ilçesinde kar ve tipi nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan'ın Göle ilçesinde kar ve tipi nedeniyle eğitime ara verildi

24.03.2022 23:03
Ardahan'ın Göle ilçesinde kar ve tipi nedeniyle eğitime ara verildi

Ardahan'ın Göle ilçesinde kar ve tipi nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde kar ve tipi nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, ilçede etkili olan kar yağışı ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.

Bulut, bu nedenle Göle ilçesinde 25 Mart Cuma tüm okulları tatil ettiklerini belirterek, "Göle'de okullar bugün olduğu gibi yarın da tatil olacak. Çünkü kar ve tipi yeniden etkili olmaya başladı." dedi.

Bu arada, İlçe Özel İdare ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Kar ve tipinin etkili olduğu Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı Kar ve tipinin etkili olduğu Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı Ardahan-Şavşat karayolu ulaşıma kapandı: Bir ilçede okullar tatil edildi Ardahan-Şavşat karayolu ulaşıma kapandı: Bir ilçede okullar tatil edildi

Hisarcık, Ardahan, Göle, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'ın Göle ilçesinde kar ve tipi nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika


Son Dakika
22:50 Yurt görevlisi, küçük çocukları sıra dayağına çekti! Sosyal medyada tepki sesleri yükseldi
22:47 Rıdvan Dilmen tekrar ekranlarda! Canlı yayında bu kısa ayrılığın nedenini açıkladı
22:11 Türkiye mülteci politikasındaki deneyimini, Ukrayna göçü yaşayan ülkelerle paylaşacak!
22:07 Şanlıurfa Cezaevi'nde isyan çıktı: Ekipler bölgede! Vali: Her şey kontrol altında!
22:15 Dini nikahlı eşinden şiddet gören kadın "Ölmek istemiyorum" diyerek yetkililerden yardım istedi
18:11 Chelsea'den vazgeçti! Şimdi Abramovich'le iş yapmak istiyor: Muhsin Bayrak'tan Roman Abramovich'e malikane sözü
22:07 Başkentte otobüslerin 24 saat ulaşım hizmeti yeniden başlıyor
21:58 A Milli Takım'ın ilk 11'i taraftarı çileden çıkardı! Teknik adama eleştiri yağdı
17:03 Tarık Mengüç'ten şaşırtan açıklama: Sesimi sigortalattım
21:20 24 Mart koronavirüs verileri açıklandı: 77 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 894 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 23:10:04. #1.11#
SON DAKİKA: Ardahan'ın Göle ilçesinde kar ve tipi nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement