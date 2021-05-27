Ardahan'ın Göle ilçesinde sıcaklık sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü - Son Dakika

Ardahan'ın Göle ilçesinde sıcaklık sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü

27.05.2021 11:09
Ardahan'ın Göle ilçesinde sıcaklık sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık, sıfırın altından 2 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık, sıfırın altından 2 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Ağrı'da 4, Erzurum'da 5, Erzincan'da 11 ve Iğdır'da 13 derece kaydedildi.

Ardahan'ın Göle ilçesi ise sıfırın altında 2 dereceyle bölgede gece hava sıcaklığının en düşük ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 34, Erzincan'da 32, Erzurum ve Ağrı'da 27, Kars'ta 26, Ardahan'da ise 24 derece olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi, Meteoroloji, Ardahan, Göle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'ın Göle ilçesinde sıcaklık sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü - Son Dakika


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