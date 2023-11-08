Ardahan'ın Göle ilçesinde sıcaklık sıfırın altında 7,4 dereceye düştü

TÜRKİYE'nin en soğuk yerleşim yeri olan Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler dün gece sıfırın altında 7,4 dereceyi gösterdi. Bitkiler kırağıyla kaplandı, otomobil camları buz tuttu.

Kentte yüksek kesimlerdeki kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu. Dün gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 7,4 derece ile Göle ilçesinde ölçüldü. Termometrelerin eksi 4 dereceyi gösterdiği kent merkezinde ise otomobil camları buz tuttu, ağaç yaprakları ve bitkiler kırağı tuttu.