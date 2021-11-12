Üye Girişi
Ardahan'ın "Gülbeyaz ninesi" 108 yaşında çipli kimliğini aldı - Son Dakika

Ardahan'ın "Gülbeyaz ninesi" 108 yaşında çipli kimliğini aldı

12.11.2021 13:10

Ardahan'ın en yaşlı kişisi olan 108 yaşındaki Gülbeyaz Palabıyık'a, 75 yaş üstü kişilere yönelik yürütülen "Adreste Nüfus Hizmeti" kapsamında görevlilerin hazırladığı çipli kimlik kartı evinde teslim edildi.

Ardahan'ın en yaşlı kişisi olan 108 yaşındaki Gülbeyaz Palabıyık'a, 75 yaş üstü kişilere yönelik yürütülen "Adreste Nüfus Hizmeti" kapsamında görevlilerin hazırladığı çipli kimlik kartı evinde teslim edildi.

Kent merkezine bağlı Yalnızçam köyünde yaşayan Palabıyık'ın yakınları, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce başlatılan "Adreste Nüfus Hizmeti"nden yararlanarak çipli kimlik almak için telefonla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü aradı.

Durumu öğrenen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erhan Hoşafçı da beraberindeki görevlilerle Palabıyık'ı evinde ziyaret etti.

Şehrin en yaşlı bireyi olduğu belirlenen Gülbeyaz Palabıyık'a, görevlilerce hazırlanan çipli kimlik kartı, Hoşafçı tarafından takdim edildi.

6 çocuğundan 21 torunu bulunan, yaşlılığa bağlı olarak konuşma, yürüme ve duyma sıkıntısı yaşayan Palabıyık, Hoşafçı ile görevlilere dua edip teşekkürlerini iletti.

"Bu hizmetleri 75 yaş üstü vatandaşlarımıza yönelik yapıyoruz"

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erhan Hoşafçı, AA muhabirine, 75 yaş üstü kişilere sunulan "Adreste Nüfus Hizmeti" kapsamında çipli kimlik kartı vermek için 100'den fazla kişiye ulaştıklarını, hizmeti vatandaşların ayağına götürdükleri için memnun olduklarını söyledi.

Bu çalışmalara bizzat katılmaya çalıştığını dile getiren Hoşafçı, "Bugün de şehrimizin en yaşlı bireyine çipli kimlik vermenin sevincini yaşadık. Çünkü hem hizmet ediyoruz hem yaşlılarımızın duasını alıyoruz, çok farklı bir durum. Şu an Gülbeyaz ninenin söylediklerini çok anlamasam da memnun olduğu ve bize çok teşekkür ettiği her halinden belli oluyor. Bu durumlar bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Gülbeyaz Palabıyık'ın 70 yaşındaki oğlu Cafer Palabıyık da ilgililere teşekkür ederek, "Sağ olsunlar ayağımıza kadar gelip hizmet ediyorlar. Aynı şekilde sağlıkçılar da Kovid-19 aşısını böyle evimize gelip anneme yaptılar, sağ olsunlar." ifadesini kullandı.

"Adreste Nüfus Hizmeti" kapsamında çipli kimlik kartı almak isteyen 75 yaş üstü kişiler, kendileri ya da yakınları aracılığıyla nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerini telefonla arayıp talebini iletiyor.

Bu talep üzerine yaşlıların evine gelen nüfus memurları, gerekli işlemlerin ardından çipli kimlik kartlarını hazırlayıp kendilerine evlerinde takdim ediyor.

Ardahan'ın Gülbeyaz ninesi 108 yaşında çipli kimliğini aldı
Ardahan'ın Gülbeyaz ninesi 108 yaşında çipli kimliğini aldı
Ardahan'ın Gülbeyaz ninesi 108 yaşında çipli kimliğini aldı
Ardahan'ın Gülbeyaz ninesi 108 yaşında çipli kimliğini aldı
Ardahan'ın Gülbeyaz ninesi 108 yaşında çipli kimliğini aldı

İçişleri Bakanlığı, Gülbeyaz, Ardahan, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'ın 'Gülbeyaz ninesi' 108 yaşında çipli kimliğini aldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor 14:31 Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli 14:11 Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti 14:08 Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı 13:51 Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi! 13:20 Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi! Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti 12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti
Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama 12:03 Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu 11:12 Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu

Son Dakika Haberleri
14:35 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesinden açıklama: Asıl suç onun ailesinde
14:31 Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor
14:11 Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli
14:07 Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti
14:07 İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş
14:03 Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor
13:50 Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı
13:46 BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz
13:20 Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi!
13:11 Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesinden açıklama: Asıl suç onun ailesinde Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesinden açıklama: Asıl suç onun ailesinde         
14:35
Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı         
14:21
İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş         
14:08
Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor         
14:03
BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz         
13:46
Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan güncel olaylar Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan güncel olaylar         
13:02
"Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt         
12:04
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir         
11:10
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 14:45:53. #1.12#
SON DAKİKA: Ardahan'ın "Gülbeyaz ninesi" 108 yaşında çipli kimliğini aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement