Ardahan'ın karlı zirveleri helikopterden görüntülendi

Ardahan'da baharda da karla kaplı tepeler, güzel görüntü oluşturuyor.

Kentte havaların ısınmaya başlamasıyla bitki örtüsü yeşeren ovalar, çeşitli renklere bürünürken, tepeler ise mayısın ortasına gelinmesine rağmen halen karla kaplı bulunuyor.

Karadeniz, Doğu Anadolu ve Kafkaslar'ın buluşma noktasındaki kentin baharda ilgi çeken karlı tepeleri AA ekibince helikopterle havadan görüntülendi.

Sarıçam ormanları, akarsular, farklı renk tonlarındaki ovaların karlı dağlarla bütünleşen görüntüsü ayrı bir güzellik ortaya çıkarıyor.