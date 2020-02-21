Ardahan'ın kız voleybol takımı bölge yarışmalarına katılacak - Son Dakika

Ardahan Lisesi öğrencilerinden oluşan gençler voleybol kız takımı, salı günü Samsun'daki bölge yarışmalarında Ardahan'ı temsil edecek.

Yarışmalar öncesi hazırlıklara başlayan kızların hedefi finale kalmak.

Ardahan Lisesi Müdürü Zafer Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul olarak ilk kez böyle bir yarışmaya katıldıklarını ve başarı sağladıklarını söyledi.

Daha önce yapılan yarışmalarda gösterdikleri başarıyla Samsun'daki yarı finale katılmayı hak kazandıklarını aktaran Yıldız, "Kızlarımız ve hocamız Nihat Elyağutu bugüne kadar büyük başarı gösterdiler ve bugüne geldiler. Söz konusu başarının bundan sonra da olacağına gönülden inanıyorum. Amacımız bölge ve genel olarak Ardahan'ı bu alanda temsil etmektir. Hedefimiz yeni nesillere ışık tutmak, spora teşvik etmek ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir." dedi.