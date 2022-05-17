Ardahan'ın menderesleri helikopterden görüntülendi - Son Dakika
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Ardahan'ın menderesleri helikopterden görüntülendi

17.05.2022 10:09
Ardahan'ın menderesleri helikopterden görüntülendi

Ardahan'da ilkbaharda karların erimesiyle dolan derelerin oluşturduğu menderesler Anadolu Ajansı (AA) ekibince helikopterden görüntülendi.

Ardahan'da ilkbaharda karların erimesiyle dolan derelerin oluşturduğu menderesler Anadolu Ajansı (AA) ekibince helikopterden görüntülendi.

Göle ilçesinde doğanın canlanmasıyla yeşeren arazilerin arasında kılcal damarlar gibi kıvrılan menderesler seyrine doyumsuz güzellikler sunuyor.

Zengin bitki örtüsü ve ilkbaharda karların erimesiyle dolan su kaynaklarına sahip bölgede kıvrımlarıyla eşsiz manzara oluşturan dere ve menderesler, AA ekibince helikopterden görüntülendi.

Göle ovasındaki menderesler, bölgede yeşilin tonlarının görülebildiği meralarda otlayan hayvanlarla bütünleşen manzarasıyla dikkati çekiyor.

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Anadolu Ajansı, Ardahan, Göle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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