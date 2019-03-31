Son Dakika Haberleri: Ardahan'ın Posof İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Cahit...

Ardahan'ın Posof İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Cahit...

4 dakika önce

Ardahan'ın Posof ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Cahit Ulgar kazandı.

Ardahan'ın Posof İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Cahit..., System.String[]
Ardahan'ın Posof ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Cahit Ulgar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Cahit Ulgar 671 oy aldı.

-Ulgar'ın özgeçmişi-

1972 yılında Posof'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Posof'ta tamamladı. Posof'ta esnaflık yapan Ulgar, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Posof Belediye Başkanı olarak çekildi. Ulgar, evli ve üç çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:22 Kaynak: AA

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