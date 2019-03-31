Ardahan'ın Posof İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Cahit...

Ardahan'ın Posof ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Cahit Ulgar kazandı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Cahit Ulgar kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Cahit Ulgar 671 oy aldı.



-Ulgar'ın özgeçmişi-



1972 yılında Posof'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Posof'ta tamamladı. Posof'ta esnaflık yapan Ulgar, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Posof Belediye Başkanı olarak çekildi. Ulgar, evli ve üç çocuk babası.

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