Ardahan'ın Posof ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

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Ardahan'ın Posof ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi
7 saat önce
Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:44 Kaynak: AA
Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Posof Kaymakamlığınca, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.
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