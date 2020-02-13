Ardahan'ın Posof ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan'ın Posof ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

Ardahan'ın Posof ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

7 saat önce

Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi, System.String[]

Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Posof Kaymakamlığınca, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Ardahan, Posof, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kilis'te kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi Siverek'te 6 yıl aradan sonra yağan karı halayla kutladılar Araçlar buz tutan yolda kaydı, Arvinli maç gibi anlattı

Son Dakika Haberleri
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!
15:41 Eski mankenin bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı
15:19 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı
14:39 Ünlü isimler, Kadir Şeker'in aleyhine konuşan kadına tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 16:46:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ardahan'ın Posof ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]