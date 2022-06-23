Taşkın nedeniyle cadde ve sokaklarda biriken sular yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Belediye ekipleri erken önlem alarak suyun ev ve iş yerlerine dolmasını engelledi.

Kaynak: AA

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ardahan'ın Posof İlçesinde sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika

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