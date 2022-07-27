Müdür olarak atandığı gün, 220 bin lira dolandırıldı! Borcunu ödeyebilmek için emekliliğini istedi - Son Dakika
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Müdür olarak atandığı gün, 220 bin lira dolandırıldı! Borcunu ödeyebilmek için emekliliğini istedi

27.07.2022 10:44

Ardahan'da Posof ilçesinde Tapu Müdürlüğü'ne vekaleten müdür atanan 63 yaşındaki Ensar Kamacı'nın en mutlu günü Didem adındaki kişinin aramasıyla kabusa döndü. 220 bin lira dolandırılan Kamacı, olaydan sonra 35 yıllık meslek hayatını noktalarken çalıştığı kuruma emeklilik dilekçesi verdi. Kamacı, "Alacağım toplu para ile dolandırıcıya kaptırdığım parayı bankaya yatıracağım. Yoksa bu borcu ödeyemem. Kendimi hiç ama hiç affetmeyeceğim'' diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Ardahan'ın Posof ilçesi Hanak Tapu Müdürlüğü'nde şef olan evli ve 3 çocuk babası Ensar Kamacı, Posof Tapu Müdürlüğü'ne vekaleten müdür olarak görevlendirildi. Kamacı işe başladığı ilk gün olan 19 Temmuz'da vatandaşlarla ilgilenirken cep telefonundan arandı.

DOLANDIRICILARA 220 BİN LİRA KAPTIRDI

İsminin 'Didem olduğunu, banka şubesinden aradığını söyleyen kadın, 'hesabınız ve cep telefonunuzda güncelleme yapacağız' dedi. Kadının yönlendirmesiyle telefonuna gelen mesajları onaylayan Kamacı, dolandırıcılara 220 bin lira kaptırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden Kamacı, suç duyurusunda bulundu. Kamacı, olayın ardından adına bankadan çekilen krediyi ödeyebilmek için 35 yılını verdiği memuriyet hayatını noktayı koydu, emeklilik için dilekçe verdi.

"EK HESAP LİMİTİMİ 59 BİN LİRAYA ÇIKARDIM"

220 bin lirayı taksitle geri ödeme imkanı olmadığını söyleyen Kamacı, şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarla ilgilenirken telefonum çaldı. Çalıştığım banka şubesinden aradığını ve isminin de Didem olduğunu söyledi. Hesabımda ve bir süre önce değiştirdiğim cep telefonumda güncelleme yapacağını belirtti. Ayrıca bankada bulunan hesabımdan yapmış olduğum EFT ve havaleleri bana belirtti. Ben de bunun üzerine doğru olduğunu anladım. Ayrıca bana EFT ve havale limitini 200 bin TL'ye çıkartayım mı diye sordu. Ben de memur olduğum için 50 bin TL'de kalsın dedim. Ek hesap limitimi kendi isteğim üzerine 25 bin liradan 59 bin liraya çıkardım. Bu onaylamaları cep telefonuma gelen mesajları onaylayarak yaptım. Bu gelen mesajlarda ayrıca kartımın şifresini girmem gerekiyordu. Banka maaş kartımın şifresini de bu hattan gelen mesajlara girdim.

Didem isimli kadın, müdür olarak atandığı gün hayatını kararttı! 35 yıllık meslek hayatına gözyaşlarıyla nokta koydu

"HESAPLARIMIN NORMALE DÖNECEĞİNİ SÖYLEDİ AMA..."

Bu arayan Didem isimli şahısla görüşmem aralıklı olarak aynı gün saat 15.00'den 16.30'a kadar sürdü. Banka görevlisi olduğunu söyleyen kadın bugün saat 18.00'den sonra hesapların normale dönecek, ondan sonra işlem yapabileceğimi belirterek mobil bankacılığı da o saate kadar kullanmam gerektiğini söyledi ve telefonu kapattı."

"BANKA DİDEM İSİMLİ BİR ÇALIŞANLARININ OLMADIĞINI BELİRTTİ"

Kadının söylediklerinin doğru olup, olmadığını öğrenmek için bankayı aradığını belirten Ensar Kamacı, sözlerine şöyle devam etti: "Telefonu açan kişiye başımdan geçenleri anlattım. Onlar da bir yanlışlık olmadığını belirtti. Daha sonra da banka hesabımda bloke olduğunu anladım. Çalıştığım bankanın Ardahan şube müdürü olan arkadaşımı aradım. O da Didem isimli bir çalışanlarının olmadığını ve dolandırılmış olabileceğimi belirtti. Tekrar bankamı aradığımda ek hesabımdan 118 bin lira kredi, açık avanstan da 92 bin lira olmak üzere toplam 220 bin lira para çekilmiş dediler.

"İCRAYA DÜŞERSEM EVİM DE GİDER"

O anda dünya başıma yıkıldı. Nasıl böyle bir hata yaptım. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Çekilen bu parayı ödeme imkanım yok. Tek maaşla hem evimin geçimini sağlıyorum hem de yaklaşık 5 yıl önce 10 yıllık kredi ile bir ev almış onun taksitini ödüyorum. İcraya düşersem evim de elimden gider diye emekli olup alacağım toplu para ile dolandırıcılara kaptırdığım parayı yatıracağım."

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Yetkililerden yardım isteyen Kamacı, "Kendimi hiç ama hiç affetmeyeceğim. Bir hata yaptım. Çok zor durumdayım. Devlet babamızdan yardım etmelerini istiyorum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Ardahan, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müdür olarak atandığı gün, 220 bin lira dolandırıldı! Borcunu ödeyebilmek için emekliliğini istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müdür olarak atandığı gün, 220 bin lira dolandırıldı! Borcunu ödeyebilmek için emekliliğini istedi - Son Dakika
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