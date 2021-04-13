Ardahan'ın sembolü Serhat Ulu Camisi'nde ilk ramazanda Kovid-19 burukluğu - Son Dakika

Ardahan'ın sembolü Serhat Ulu Camisi'nde ilk ramazanda Kovid-19 burukluğu

13.04.2021 13:43
Ardahan'ın sembolü Serhat Ulu Camisi'nde ilk ramazanda Kovid-19 burukluğu, System.String[]

Ardahan'da kısa süre önce yapımı tamamlanarak ibadete açılan ve büyüklüğü dolayısıyla kentin sembolü haline gelen Serhat Ulu Camisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle camilerde teravih namazı kılınmaması sebebiyle ilk ramazanına sessiz başladı.

Ardahan'da kısa süre önce yapımı tamamlanarak ibadete açılan ve büyüklüğü dolayısıyla kentin sembolü haline gelen Serhat Ulu Camisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle camilerde teravih namazı kılınmaması sebebiyle ilk ramazanına sessiz başladı.

Serhat Ulu Camisi, Kura Nehri kıyısında yer alması, 2 bini kişiyi aşkın kapasitesi ve Selçuklu mimarisini andırması dolayısıyla kentin sembol camileri arasında yerini aldı.

Kentin en büyük camisi olan Serhat Ulu Cami, Kovid-19 sebebiyle teravih namazlarının kılınmaması dolayısıyla açılışından sonraki ilk ramazanını buruk geçiriyor.

Cami İmamı İbrahim Arslantürk, AA muhabirine, açılışı kısa süre önce yapılan bir caminin bu kadar sessiz olacağını beklemediklerini belirterek, özellikle ramazan olması dolayısıyla cami ve cemaatleri adına üzüntülü olduklarını söyledi.

Caminin açılışıyla eski günleri yaşamanın hayalini kurduklarını ancak gelinen noktada bunun mümkün olmadığını dile getiren Arslantürk, "Bizde ramazana eski günlerdeki gibi girme hayali vardı. Yeni ve büyük camimizde de hayalimiz bu yöndeydi. Tabii ki sağlık daha önemli. Alınan karara insanımızın sağlığı için uymak zorundayız. Gönül eski ramazan coşkusunu böyle büyük bir camide yaşamayı çok isterdi. Ancak nasip olmadığı için yapacak bir şey yok. Duamız ve temennimiz bir an önce bu salgının son bulması." ifadelerini kullandı.

Mukabele geleneği yaşatılacak

Serhat Ulu Camisi'nde ramazan boyunca hafızlık kuran kursu öğrencilerinin mukabele geleneğini sürdüreceğini anlatan Arslantürk, teravih namazı kılınamayacak camide vakit ve cuma namazlarının ise kılacağını aktardı.

Arslantürk, salgından kurtulmak için herkesin kurallara uyması gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gönül isterdi ki yeni ibadete açılmış olan bu camide teravih coşkusunu hep birlikte eskisi gibi yaşayalım. Ama insan sağlığı daha önemli. Mevlam 'kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın' buyuruyor. Bize düşen de bunu yerine getirmektir. Sağlık hepimiz için daha önemli. Bu yılın teması 'ramazan ve şifa'. İnşallah Rabb'im şafi ismiyle hep beraber bu Kovid-19 hastalığından bir an önce ülkemizi ve tüm insanlığı kurtarır. Duamız hep birlikte önümüzdeki ramazanları daha güzel geçirmektir."

Teravih Namazı, Selçuklu, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'ın sembolü Serhat Ulu Camisi'nde ilk ramazanda Kovid-19 burukluğu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı Metrobüs'te iğrenç olay! Genç kadına, cinsel organını gösteren tacizciyi yolcular yakaladı Metrobüs'te iğrenç olay! Genç kadına, cinsel organını gösteren tacizciyi yolcular yakaladı Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli Meghan Markle hamileliği sebebiyle Prens Philip'in cenaze törenine katılamayacak Meghan Markle hamileliği sebebiyle Prens Philip'in cenaze törenine katılamayacak Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı

Son Dakika Haberleri
13:40 İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı
13:37 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver
13:04 Bilim Kurulu üyesi toplu taşımadaki yoğunluğa işaret edip uyardı: Tüm sektörlerde, bu uygulamaya geçilmesi kaçınılmaz
13:00 Havlayan köpeklerin sesini takip eden genç, babasının ağaçta asılı cansız bedenini buldu
12:51 Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada'dan kritik karar: Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu
12:47 Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli
12:31 Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
12:28 Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor
12:22 Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı
12:10 Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı
Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar         
13:48
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver         
13:38
Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, kurtarmak için zamanla yarışsa da sıkışan sürücü yaşamını yitirdi Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, kurtarmak için zamanla yarışsa da sıkışan sürücü yaşamını yitirdi         
13:03
Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı         
12:23
Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi         
12:06
Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz         
11:29
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
70 yıllık gelenek! Sahura davul yerine 'pilava pilava' diyerek kalkıyorlar 70 yıllık gelenek! Sahura davul yerine 'pilava pilava' diyerek kalkıyorlar         
11:06
İki kadının Yeşilçam filmlerini aratmayan hikayesi! Koca şiddetinden kaçtı, aynı kaderi yaşayan hemcinsine de yuvasını açtı İki kadının Yeşilçam filmlerini aratmayan hikayesi! Koca şiddetinden kaçtı, aynı kaderi yaşayan hemcinsine de yuvasını açtı         
10:57
Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu         
10:39
1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek 1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek         
10:31
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar         
08:53
Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası         
03:44
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış         
18:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 13:57:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ardahan'ın sembolü Serhat Ulu Camisi'nde ilk ramazanda Kovid-19 burukluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei