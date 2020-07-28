Ardahan'ın Tetirtaş Deresi ıslahı tamamlandı - Son Dakika

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Köprülü Beldesi'ndeki Tetirtaş Deresi'nin ıslah çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2020 yılı Ek Toplu Makineli Çalışma Programında yer alan Ardahan Köprülü Beldesi Tetirtaş Deresi ıslahının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Dere yatağında rusubat temizliği yapılarak çevre temizliği ve akış güvenliği sağlanmıştır. Aynı zamanda dere boyunca ulaşım ve yürüyüş yolları teşkil edilmiştir. Yapılan çalışma Köprülü Beldesi Belediye Başkanlığı ve vatandaşlarımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.