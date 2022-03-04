Ardahan'ın tüm ilçelerinde kar nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika
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Ardahan'ın tüm ilçelerinde kar nedeniyle okullar tatil edildi

04.03.2022 07:35
Ardahan'ın tüm ilçelerinde kar nedeniyle okullar tatil edildi

Ardahan'ın tüm ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

Ardahan'ın tüm ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, kent genelinde yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını bildirdi.

Kar ve tipi nedeniyle tüm ilçelerde eğitime bugün ara verildiğini kaydeden Bulut, "İl merkezi hariç Hanak, Damal, Çıldır, Posof ve Göle ilçelerimizde eğitime bugün ara verildi." dedi.

Söz konusu ilçelerde çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'ın tüm ilçelerinde kar nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika


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