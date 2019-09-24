Son Dakika Haberleri: Ardahan'ın yaban hayatını fotokapanla görüntüledi
Son Dakika Güncel Haber

Ardahan'ın yaban hayatını fotokapanla görüntüledi

1 saat önce

ARDAHAN Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Çağdaş Keçeci (34), Yalnızçam ormanlık alanına kurduğu fotokapanla yaban hayvanların doğal yaşamındaki görüntülerini kaydetti.

Ardahan'ın yaban hayatını fotokapanla görüntüledi, System.String[]

ARDAHAN Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Çağdaş Keçeci (34), Yalnızçam ormanlık alanına kurduğu fotokapanla yaban hayvanların doğal yaşamındaki görüntülerini kaydetti. Elde ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Keçeci, en büyük isteğinin nesli tükenmek üzere olan vaşakı fotoğraflamak olduğunu söyledi

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde doktora öğrencisi olan Çağdaş Keçeci, Ardahan turizmine katkı sağlamak için Yalnızçam Ormanı'na fotokapan kurdu. Belirli aralıklarla ormanın değişik bölgelerine kurduğu fotokapanla ayı, domuz, kartal, şahin, sincap ve sansar gibi hayvanların doğal yaşamındaki görüntülerini kaydetti. Elde ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Keçeci, "Amacım Yalnızçam ormanlarının vahşi doğaya yapmış olduğu ev sahipliğini görüntülemek. Hem bir farkındalık oluşturmak hem de Ardahan'ın doğa turizmine katkı sağlamak ve ön plana çıkarmak. Amatör olarak Ardahan'ın vahşi doğasının fotoğraflamak çabası içerisindeyim. Ardahan'da ve çevre illerde kurduğum fotokapanla burada yaşayan türleri görüntülemeyi amaçladım" dedi. Yalnızçam Ormanı'nda fotokopanla görüntü kaydına devam edeceğini belirten Keçeci, en büyük isteğinin nesli tükenmek üzere olan vaşakı fotoğraflamak olduğunu söyledi.

Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz yeni parti kuracağını duyurdu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'dan, Fatih Terim açıklaması Rusya, Usame bin Ladin oyuncağı satışa çıkaran mağaza yetkililerine soruşturma başlattı Viranşehir Başsavcılığı duyurdu: Sosyal medyadaki görüntüler bir yargı mensubuna ait değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 10:19:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'ın yaban hayatını fotokapanla görüntüledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]