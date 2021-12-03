Ardahan'ın yılkı atları: Kışın özgür, yazın sahipli - Son Dakika

Ardahan'ın yılkı atları: Kışın özgür, yazın sahipli

ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışının ardından hayvanlar zor anlar yaşıyor. Yaz aylarında çalıştırılıp kışın doğaya salınan atlar soğuk havada kar altında yiyecek bulmaya çalışıyor.

Ardahan'da yazın günlük işlerde kullanılan atlar, kışın masraftan kurtulmak amacıyla doğaya salınıyor. Yörede Kasım ayından itibaren doğaya salınan atlar, yaklaşık 5 ay boyunca açlık ve soğuk ile mücadele ediyor. Kar nedeniyle yiyecek bulamayan atlardan bazıları kurtlara yem olmaktan kurtulamıyor.

Kışın özellikle karla kaplı arazide görülen bu atlara sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Kadim Yılmaz, bu yanlışın önüne geçilmesi gerektiğini belirti. At sahiplerinin yaptığının kabul edilemez olduğunu söyleyen Yılmaz, "Yaz aylarında bu hayvanlar tarım işlerinde kullanılıyor. Kış aylarında ise kar yağdıktan sonra bu şekilde dışarıya bırakılan hayvanlar sahipsiz bir şekilde açlığa mahkum ediliyor. Yetkililerin bu duruma el atmalarını istiyoruz."

Atlar kar altında yiyecek arıyor

20-30 santimetre kar altında yiyecek arayan atlara sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Bazen buraya gelen bu atları saman, ot ve arpa ile besliyoruz. Ama devamlı alamıyoruz. Çünkü sürekli burada durmuyorlar. Geldikçe biz bu hayvanlara bakıyoruz. Ama yazık günah bu hayvanlara, kar altında yiyecek arıyorlar" dedi.