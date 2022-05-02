Ardahan'ın yüksek kesimleri karla beyaza büründü - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan'ın yüksek kesimleri karla beyaza büründü

02.05.2022 11:35
Ardahan'ın yüksek kesimleri karla beyaza büründü

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Kar yağışının yoğunlaştığı Ardahan- Kars kara yolunun Çamlıçatak kontrol noktasındaki jandarma ekiplerini ziyaret eden Vali Hüseyin Öner, kar altında görevlerini yapan güvenlik güçlerinin bayramını tebrik etti.

Vali Öner, bayram günü kar sürprizi ile karşılaşmanın keyfini yaşadıklarını belirterek, "Bugün bayram ve üstelik 2 Mayıs, lapa lapa kar yağıyor. Çok güzel bir manzara oluştu. Eminim bu manzara başka bir ilde yok. Biz bu konuda şanslıyız. Kar bizim için berekettir." dedi.

YORUMLAR
500
Muğla'ya gelen tatilcileri Vali Orhan Tavlı karşıladı Muğla'ya gelen tatilcileri Vali Orhan Tavlı karşıladı İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Ordu'da trafik denetimi yaptı İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Ordu'da trafik denetimi yaptı

Jandarma, Ardahan, Bayram, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'ın yüksek kesimleri karla beyaza büründü - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Sedat Peker videolarının yıldönümünü takipçisinin tweet'ini paylaşarak hatırlattı
11:33 Çiçek Taksi'nin Fırıldak Ömer'i Cengiz Küçükayvaz, son hali ortaya çıktı
11:32 Kuzenleriyle hayvan otlatmaya yaylaya çıkan 12 yaşındaki Tarık kayboldu
11:12 Bursa'da iple bağladığı 2 atı otomobille çeken acımasız sürücüye ceza yağdı
11:04 2 haftadır dizide yoktu! Camdaki Kız'da rol alan Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı
10:54 Trabzonspor, İstanbul'da köprüye asılan bayrağı 1967 eşit parçaya bölüp satışa sundu
10:49 Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'na sert çıktı: Dedikoduya bile müfettiş gönderiyorlar, şikâyetlerimize bile işlem yapmıyor
10:34 Suç dosyalarında her şey var! 300 polis 'Koyunlar' çetesine havadan ve karadan operasyon düzenledi
09:59 Diyanet İşleri Başkanı Türkçe bilmeyenler için bayram hutbesinin bir kısmını İngilizce okudu
09:55 Bahçeli'den "Rus turist" eleştirisi yapan Zelenski'ye yanıt: Yunanistan'a değil, Türkiye'ye güvenmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 11:43:05. #1.12#
SON DAKİKA: Ardahan'ın yüksek kesimleri karla beyaza büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement