Ardahan'ın yüksek kesimleri karla beyaza büründü - Son Dakika

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Kar yağışının yoğunlaştığı Ardahan- Kars kara yolunun Çamlıçatak kontrol noktasındaki jandarma ekiplerini ziyaret eden Vali Hüseyin Öner, kar altında görevlerini yapan güvenlik güçlerinin bayramını tebrik etti.

Vali Öner, bayram günü kar sürprizi ile karşılaşmanın keyfini yaşadıklarını belirterek, "Bugün bayram ve üstelik 2 Mayıs, lapa lapa kar yağıyor. Çok güzel bir manzara oluştu. Eminim bu manzara başka bir ilde yok. Biz bu konuda şanslıyız. Kar bizim için berekettir." dedi.