ARDAHAN'IN DAĞLARINA KAR SÜRPRİZİ - Son Dakika

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ARDAHAN'ın Posof ilçesinde, dün etkili olan yağışlı havanın ardından gece yüksek kesimlere haziran ayında kar yağdı.

Ardahan'ın Posof ilçesi ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki Arsiyan ve Ilgar dağlarının zirvesine, kar yağdı. Hava sıcaklığının düşmesiyle, deniz seviyesinden 2750 metre yüksekliğindeki Arsiyan Dağı ile 2550 rakımlı Ilgar Dağı'nın zirvesi, beyaza büründü. Bölgede yaşayanlar, Ardahan'ın Posof ve Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki dağlara daha öncede haziran ayında kar yağdığını söyledi.