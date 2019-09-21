Ardahan'ın yükseklerine kar yağdı
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ARDAHAN'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:13 Kaynak: DHA
ARDAHAN'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Karadeniz
'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Şavşat- Ardahan
Karayolu'nun 2640 rakımlı Sahara Dağı'nda kar yağışı, tipi ve sis yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı. Sahara Dağı'nda kurulan Yavuzköyün yayla evleri kar altında kalırken, ortaya seyirmik manzara çıktı. Sahara Geçidi'nde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, bu yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
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