Son Dakika Haberleri: Ardahan Jandarma Komutanı Özdem, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Ardahan Jandarma Komutanı Özdem, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Ardahan Jandarma Komutanı Albay Selçuk Özdem, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ardahan Jandarma Komutanı Özdem, AA'nın

Ardahan Jandarma Komutanı Albay Selçuk Özdem, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları bir süre inceleyen Özdem, daha sonra oylama yaptı.

Özdem, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.

Oylamada birbirinden anlamlı fotoğrafların yer aldığını ifade eden Özdem, "Fotoğraflara büyük emekler verilmiş. Örneğin spor kategorisindeki fotoğraf bilinen bir kare, gündeme gelmişti. Haber kategorisindeki fotoğraf anlamlı, yaşamda da yine aynı şekilde. Dolayısıyla fotoğrafların hepsi bir birinden anlamlı ve etkileyici. Biz de her kategoride birer kare tercih ettik." dedi.

Özdem, fotoğraflarda emeği geçenleri tebrik etti.

Jandarma, Ardahan, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:12 Kaynak: AA
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