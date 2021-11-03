Ardahan jandarması üniversite öğrencilerine uyuşturucuyla mücadele semineri verdi - Son Dakika

Ardahan'da üniversite öğrencilerine jandarma tarafından "Uyuşturucuyla Mücadele" semineri verildi.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Ardahan Üniversitesine (ARÜ) bağlı Posof Meslek Yüksekokulu salonunda düzenlenen seminere çok sayıda öğrenci katıldı.
Jandarmadaki uzmanlarca verilen seminerde, uyuşturucunun zararları ve bu konuda öğrencilerin dikkat edecekleri hususlar anlatıldı.
Seminerde ayrıca uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin zararları konulu slayt gösterisi yapıldı.
Kaynak: AA
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