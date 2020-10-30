Ardahan Jandarması vatandaşı hırsızlığa karşı uyardı - Son Dakika

Ardahan'da jandarma ekipleri hayvan hırsızlıklarına karşı besicileri uyardı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ilde hayvan hırsızlıklarına karşı bazı tedbirler konusunda vatandaşı bilgilendirme çalışması yapıldığı belirtildi.
Bu çalışma kapsamında köyleri dolaşarak vatandaşları hırsızlıklara karşı uyaran ekipler, köy meydanlarına ve kahvehanelere de bilgilendirme amaçlı uyarı afişleri astı, vatandaşlara el broşürleri dağıttı.
Hayvan sahiplerine hırsızlıklara karşı alınması gereken tedbirleri anlatan, ahırlarda kilit, ışıklandırma ve alarm sistemi bulundurmaları uyarısında bulunan ekipler, şüpheli durumlarda zaman gözetmeksizin 156 jandarma ihbar hattının aranması istedi.
- Kaynak: AA
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