Ardahan Jandarması vatandaşı hırsızlığa karşı uyardı - Son Dakika

Bu çalışma kapsamında köyleri dolaşarak vatandaşları hırsızlıklara karşı uyaran ekipler, köy meydanlarına ve kahvehanelere de bilgilendirme amaçlı uyarı afişleri astı, vatandaşlara el broşürleri dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ilde hayvan hırsızlıklarına karşı bazı tedbirler konusunda vatandaşı bilgilendirme çalışması yapıldığı belirtildi.

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