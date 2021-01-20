Ardahan Kalesi'nin surlarında metrelerce yükseklikte sarkıtlar oluştu - Son Dakika

Ardahan Kalesi'nin surlarında metrelerce yükseklikte sarkıtlar oluştu

ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Kent merkezinde bulunan Ardahan Kalesi'nin surlarında metrelerce yükseklikte sarkıtlar oluştu.

Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava koşulları, hayatı olumsuz etkiliyor. Gece hava sıcaklığının eksi 16 derece ölçüldüğü kentte hayat adeta durma noktasına geldi. Halilefendi Mahallesi'nde bulunan çeşmelerden, Ardahan Kalesi kenarındaki kayalıklardan ve şelaleden Kura Nehri'ne akan su, soğuk hava sebebiyle buz tuttu. Oluşan görüntüler ise görsel bir şölene dönüştü.

Kubilay Koçak, kentin kışın ayrı bir güzelliğe kavuştuğunu belirterek, "Ardahan'da kar yağışının ardından soğukla mücadelemiz yeniden başladı. Hava sıcaklıkları geceleri eksi 25-30 dereceye kadar düşerken gündüz saatlerinde ise eksi 15-16 dereceye kadar düşüyor. Şelale dondurucu soğuklar nedeniyle güzel bir görünüme kavuşmuş. Metrelerce yükseklikte oluşan buz kütleleri görsel bir görüntü oluşturmuş. Ardahanlılar olarak bizler buna alışığız. Bizim kaderimiz de soğuk" şeklinde konuştu.