Son Dakika Haberleri: ARDAHAN Kar ve çiçek bir arada
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ARDAHAN Kar ve çiçek bir arada

1 dakika önce

Kar ve çiçek bir aradaTürkiye'nin 1800 metre rakımda bulunan kenti olan Ardahan'da kar ve çiçekler bir arada.

ARDAHAN Kar ve çiçek bir arada, System.String[]
Kar ve çiçek bir arada
Türkiye'nin 1800 metre rakımda bulunan kenti olan Ardahan'da kar ve çiçekler bir arada. Havaların ısınmasına rağmen dağlarda erimeyen karların yanında açan çiçekler ilgi görüyor. Kar ile bütünleşen çiçekler, doğal güzellikleriyle adeta büyülerken, bu manzarayı görmeye gelenleri adeta doğaya hayran bırakıyor.
Ardahan yaylarında ve yüksek yerlerde çiçeklerin açmasıyla birlikte yaylalar rengarenk olurken, hemen yanı başındaki kar kütleleri seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor. Kar ile bütünleşen çiçekler, doğal güzellikleriyle adeta büyülerken, bu manzarayı görmeye gelenler adeta hayran kalıyorlar. Yayladan şehir merkezine içeceklerde kullanmak üzere kar götürmeye geldiğinin söyleyen Sinan Aktaş, Böyle bir güzellik dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Görüyorsunuz bir tarafta rengarenk çiçekler, hemen yanında kar, şimdi buradan iftarda yemek için kar götüreceğiz. Herkesin bu eşsiz manzarayı görmesinin isterim dedi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:33 Kaynak: DHA
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