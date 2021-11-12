Üye Girişi
Son dakika haberi! Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

12.11.2021 16:40

Son dakika haber: Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Mustafa Cengiz idaresindeki 36 FC 438 plakalı otomobil, Ardahan- Kars kara yolunun Çalabaş köyü mevkisinde Okan Sadioğlu'un kullandığı 27 Z 0756 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Cengiz olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberi! Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Ardahan, Kars, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi 17:19 Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi Başak Cengiz cinayetinde yasak olmasına rağmen samuray kılıcı satılması, gözleri e- ticaret sitelerine çevirdi 17:03 Başak Cengiz cinayetinde yasak olmasına rağmen samuray kılıcı satılması, gözleri e- ticaret sitelerine çevirdi Bakan Soylu'dan Danıştay'ın genelge kararına ilk yorum: Hedefimizi ortaya koyan bir durdurma olmadı 16:59 Bakan Soylu'dan Danıştay'ın genelge kararına ilk yorum: Hedefimizi ortaya koyan bir durdurma olmadı
10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum 16:56 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu 16:08 Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi 15:53 Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi
Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız 15:38 Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor 15:21 Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor

Son Dakika Haberleri
17:27 En kritik haftalarda forma giyemiyor! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar
17:18 Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi
17:02 Başak Cengiz cinayetinde yasak olmasına rağmen samuray kılıcı satılması, gözleri e- ticaret sitelerine çevirdi
17:00 Adamın burnundan giren parazit beynini yedi! 20 yıldır içeride yaşıyormuş
16:57 Galatasaray kararını verdi! Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrılıyor
16:56 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum
16:25 Trenin altında 2 bacağını kaybeden adam, 1 kuruş dahi alamadı
16:23 UEFA'dan Galatasaray-Lokomotiv maçı itirazları hakkında açıklamalar geldi
16:21 Yıllarca ünlülerin arkasında çalan Mustafa Sayan isyan etti: Değer verdiler ama para vermediler
16:08 Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu
En kritik haftalarda forma giyemiyor! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar En kritik haftalarda forma giyemiyor! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar         
17:28
Eski karısını öldürdükten sonra hamama giden katil zanlısı çapraz sorguda itiraf etti: Kafasına sıktım, ormana gömdüm Eski karısını öldürdükten sonra hamama giden katil zanlısı çapraz sorguda itiraf etti: Kafasına sıktım, ormana gömdüm         
17:17
Adamın burnundan giren parazit beynini yedi! 20 yıldır içeride yaşıyormuş Adamın burnundan giren parazit beynini yedi! 20 yıldır içeride yaşıyormuş         
17:01
Galatasaray kararını verdi! Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrılıyor Galatasaray kararını verdi! Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrılıyor         
16:58
Talihsiz kadın, gönül ilişkisi kurduğu adam tarafından öldürülüp su kuyusuna atıldı Talihsiz kadın, gönül ilişkisi kurduğu adam tarafından öldürülüp su kuyusuna atıldı         
16:48
Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış         
16:02
16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor 16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor         
15:41
Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde! Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde!         
15:32
Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor         
15:07
Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü         
15:03
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı         
14:21
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 17:31:52. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement