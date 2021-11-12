Son dakika haberi! Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Mustafa Cengiz idaresindeki 36 FC 438 plakalı otomobil, Ardahan- Kars kara yolunun Çalabaş köyü mevkisinde Okan Sadioğlu'un kullandığı 27 Z 0756 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Cengiz olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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