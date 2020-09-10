Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Ağrı Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı ile il merkezindeki Kovid-19 denetimlerine katıldı.

Kağızman Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret eden protokol üyeleri, Kovid-19 salgınına karşı esnafın daha duyarlı olmasını istedi. Caddedeki vatandaşlarla da sohbet eden Vali Varol, sosyal mesafe, hijyen ve maske takmaları noktasında uyarılarda bulundu.

Vali Varol, gazetecilere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla ülke genelindeki en büyük denetimin gerçekleştirildiğini anlattı.

Denetimlerin gün boyu devam edeceğini belirten Varol, "Bizim derdimiz ve amacımız yeni normal dediğimiz bu süreçte vatandaşlarımızın tedbirlere riayet etmesini sağlamak ve farkındalık yaratmaktır. Bu illetten vatanımızı ve milletimizi kurtarıp eski güzel günlerimize geri dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Varol, kentte maske takma ve sosyal mesafeye uyma noktasında hassasiyetin arttığını gözlemlediklerini aktardı.

Kentin ilçelerinde de kaymakamlıklar koordinesinde denetimler yapıldı.