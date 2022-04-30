Bayram öncesi trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Bayram öncesi trafik denetimi yapıldı

30.04.2022 13:29

İçişleri Bakanlığının "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması kapsamında Ardahan, Kars ve Iğdır'da valilerin katılımıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması kapsamında Ardahan, Kars ve Iğdır'da valilerin katılımıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, beraberinde İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir ve diğer ilgililerle, Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak jandarma kontrol noktasındaki denetimlere eşlik etti.

Denetimde sürücülere kolonya, araçtaki çocuklara şeker ikram edildi, uyulması gereken trafik kuralları anlatıldı.

Vali Öner, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesi denetimlerin sıklaştırıldığını söyledi.

Dün polis noktasında denetime katıldığını hatırlatan Öner, "Bugün ise jandarma bölgemizde denetim yaptık. Amacımız bayramın huzurlu geçmesini sağlamak. Vatandaşımızdan tek isteğimiz, kendi can güvenlikleri için trafik kurallarına uymalarıdır. Bunu yapmamız halinde bayramı bayram tadında geçirmiş olacağız." diye konuştu.

Öner, trafik ekiplerine de bayram boyunca yapacakları yoğun mesaiden dolayı teşekkür etti.

Kars

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kars-Ardahan kara yolunda İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek'in de katılımıyla, trafik denetimi yaptı.

Öksüz ve beraberindekiler, Kars Otogarı mevkisindeki uygulama noktasında sürücülere ve yolculara emniyet kemeri kullanımına dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

Kolonya ve çikolatanın da ikram edildiği denetimlerde sürücülere broşür dağıtıldı.

Vali Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların huzurlu ve sağlıklı şekilde bayramı geçirmeleri için denetimler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Emniyet kemeri kullanımının ne kadar önemli olduğuna dikkati çekmek istiyoruz. Vatandaşlarımızdan emniyet kemerlerini kullanmalarını istiyoruz. Denetimlerde emniyet ve jandarmadan 35 ekip, 90 personelimiz görev yapıyor. İnşallah sağlık ve huzur içerisinde bir bayram geçiririz." ifadesini kullandı.

Iğdır

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ve İl Jandarma Komutanı Albay Necdet Karaca ile Süveren kontrol noktasındaki denetimlere eşlik etti.

Vali Sarıibrahim, denetim sırasında Doğubayazıt'tan gelen araçta ön koltukta oturan minik kız çocuğuna arka koltuğa geçmesi önerisinde bulunarak anneye, "Siz aracı değil aileyi yönetiyorsunuz. Ailenizin ve çocuğunuzun sağlıklı seyahat etmesi açısından arka koltukta seyahat etmeniz daha iyi olur." dedi.

Bayram öncesi trafik denetimi yapıldı
Bayram öncesi trafik denetimi yapıldı
Bayram öncesi trafik denetimi yapıldı
Bayram öncesi trafik denetimi yapıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayram öncesi trafik denetimi yapıldı - Son Dakika


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