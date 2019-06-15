Son Dakika Haberleri: Ardahan Kent Konseyi yenilenecek
Son Dakika Güncel Haber

Ardahan Kent Konseyi yenilenecek

2 saat önce

Ardahan Kent Konseyinde seçim yapılacak.

Ardahan Kent Konseyi yenilenecek, System.String[]
Ardahan Kent Konseyinde seçim yapılacak.
Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 Haziran Salı günü seçim yapılacağını bildirdi.
Söz konusu seçim tarihini 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından belirlediklerini aktaran Taştan, "Kent konseyleri, her belediye seçimleri sonrası, süresi dolmadan da istenmesi halinde seçim tarihini belirler. Biz de öyle yaptık. Çünkü yeni yönetimle çalışmak için uygun olan seçime gitmektir. Henüz süremiz dolmadan tarih belirleyerek, 18 Haziran'da seçime gitme kararı aldık." dedi.
Kendisinin yeniden aday olduğunu belirten Taştan, dün olduğu gibi bugün de Ardahan'a hizmet etmeyi amaçladığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:19 Kaynak: AA
Burak Taştan, Kent Konseyi, Ardahan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHPli vekilden Numan Kurtulmuş'a: Susun, yoksa açıklarım Şile'de denize giren 3 arkadaştan 2'si boğularak can verdi Tatilciler seçim için İstanbul'a akın edecek Son iki anketin sonucu açıklandı! Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı önde?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:08:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan Kent Konseyi yenilenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]