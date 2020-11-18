Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
18.11.2020 09:46
ARDAHAN kent merkezine mevsimin ilk karı düşü. Güne karla uyanan Ardahanlılar, araçlarının üzerinde biriken karları temizleyerek güne başladı.
ARDAHAN kent merkezine mevsimin ilk karı düşü. Güne karla uyanan Ardahanlılar, araçlarının üzerinde biriken karları temizleyerek güne başladı.
Gece saatlerinde yağmaya başlayan kar, şehir merkezini beyaza bürüdü. Sabahın erken saatlerinde kar sürprizi ile karşılaşan Ardahanlılar, havaların soğumasıyla birlikte artık kar yağışının beklenen bir durum olduğunu söyledi. Sabah saatlerinde güneşle birlikte kar kısmi olarak eridi. Vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları fırçalarla temizledi.
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