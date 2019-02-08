Ardahan Kongreleri Ders Kitaplarına Girmeli"

1. Dünya Savaşı sonrası Rus işgaline giren, Kars
, Ardahan
ve Batum
'dan oluşan "Üç Sancak"ın işgalden kurtarılması için 100 yıl önce düzenlenen Ardahan Kongrelerinin yıl dönümü dolayısıyla Ardahan Üniversitesince (ARÜ) düzenlenecek uluslararası sempozyum için çalışmalara başlandı.
ARÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Makbule Sarıkaya
, Ardahan Kongrelerine ev sahipliği yapan tarihi kongre binasında gazetecilerle bir araya geldi. Sarıkaya, burada yaptığı açıklamada, Ardahan Kongrelerinin tarihteki yerinin çok önemli olduğunu, söz konusu sempozyum ile bunun daha da önem kazanacağını kaydetti.
10'u yurt dışından olmak üzere yaklaşık 40 bilim insanının katılımıyla 20-22 Şubat'ta "100. Yılında Ardahan Kongreleri Uluslararası Sempozyumu"nun düzenlenmesi için çalışmalara başladıklarını belirten Sarıkaya, bilim insanlarının sempozyumda konuyu bütün yönleriyle ele alacağını ifade etti.
Ardahan Kongrelerinin ders kitaplarında yeterince yer alınmadığını, sempozyumda bunun da ele alınacağına değinen Sarıkaya, şunları kaydetti:
"Özellikle ilk ve orta öğretim ders kitaplarında çok fazla bilgiye rastlanılmamaktadır. Elviye-i Selase (Üç sancak) tarihi ile ilgili pek bilgi bulunmamakta. Bunların ders kitaplarına girmesinde fayda var bölgenin tarihi açısından. Bu açıdan Milli Mücadele dönemindeki Ardahan Kongrelerinin hak ettiği yere taşımanın faydalı olduğunu düşünüyoruz. Zaten bu sempozyumu düzenlememizin amacı da bu detayları ortaya çıkarmak. Akademik düzeyde biliniyor, çalışılıyor ama Ardahan Kongrelerini okul ders kitaplarına, kamuoyuna daha geniş kitlelere ulaştırılmasının tarihsel açıdan da büyük bir boşluğu dolduracağını düşünüyorum."