ARDAHAN Koronavirüs için söylediler - Son Dakika

ARDAHAN Koronavirüs için söylediler
6 saat önce
Koronavirüs için söyledilerÇİN'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar çok sayıda insanın ölümüne neden olan koronavirüs, Ardahanlı gençlerin şarkılarına konu oldu.
Koronavirüs için söylediler
ÇİN'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar çok sayıda insanın ölümüne neden olan koronavirüs, Ardahanlı gençlerin şarkılarına konu oldu.
Koronavirüs tehlikesine karşı eve kapanan Ardahanlı gençler, uyarılara rağmen dışarı çıkanlar için şarkı yaptı. Gençler, 'Evde kalın' sloganı ile hazırladıkları koronavirüs şarkısını sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
Ozan Livaneli, Ceren Odabaşı Livaneli ve Uğur Sural isimli gençlerin yaptıkları şarkı çok sayıda kişi tarafından izlenilerek beğeni topladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:17 Kaynak: DHA
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