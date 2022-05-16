Ardahan merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu - Son Dakika
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Ardahan merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu

16.05.2022 10:30
Ardahan merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu

- Ardahan merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu Hava sıcaklığının 7 ila 10 derece arasında düştüğü Ardahan'da kent merkezinde sağanak yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

- Ardahan merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu

ARDAHAN - Hava sıcaklığının 7 ila 10 derece arasında düştüğü Ardahan'da kent merkezinde sağanak yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Ardahan'da kent merkezinde etkili olan sağanak yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesini birbirine bağlayan, deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Bülbülan Yaylası mevkisinde Kar Yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kent merkezinde yağmurun, yüksek kesimlerde kar yağışının öğlen saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

Ardahan merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Ardahan merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Ardahan merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Ardahan merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu

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Ardahan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ardahan merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu - Son Dakika


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