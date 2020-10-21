Ardahan merkezine bozayı indi - Son Dakika

ARDAHAN'da şehir merkezine inen bozayının yiyecek aradığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Ardahan Sanayi Sitesi Bölgesi'nde görüntülenen bozayının, sanayi ve hemen karşısındaki askeri birlik tarafında yiyecek bulmak için çevresini kontrol ettiği görüldü. Bir süre burada dolaşan ayı daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar ise araçları ile seyahat eden sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.