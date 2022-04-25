Ardahan merkezli 12 ildeki DEAŞ operasyonunda 17 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Ardahan merkezli 12 ildeki DEAŞ operasyonunda 17 zanlı yakalandı

25.04.2022 10:15
Ardahan merkezli 12 ildeki DEAŞ operasyonunda 17 zanlı yakalandı

Ardahan merkezli 12 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan merkezli 12 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ardahan merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ardahan'ın yanı sıra Bursa, Kocaeli, Diyarbakır, Tekirdağ, İzmir, Gaziantep, Mardin, Adıyaman, Konya, Adana ve Batman'da gerçekleşen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 19 zanlıdan 17'si gözaltına alındı.

Bu kişilerin bulundukları adreslerdeki aramalarda çeşitli belgelere el konuldu.

Diğer 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

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Ardahan, Finans, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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