Ardahan merkezli 3 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Ardahan merkezli 3 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

26.04.2022 10:42
Ardahan merkezli 3 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

Ardahan merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Ardahan merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ardahan merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ardahan'ın yanı sıra Şanlıurfa ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda, 4 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişilerin bulundukları adreslerdeki aramalarda çeşitli belgelere el konuldu.

Jandarmanın Ardahan merkezli 12 ilde DEAŞ'a yönelik bir başka operasyonunda yakalanan 17 zanlının işlemlerinin de sürdüğü belirtildi.

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Ardahan, Finans, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan merkezli 3 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika


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