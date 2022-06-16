İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde, DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, bu ilin yanı sıra Bursa ve Kocaeli 'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ardahan merkezli 3 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 zanlı yakalandı - Son Dakika

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