Ardahan merkezli DEAŞ operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Ardahan merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.
DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ardahan, Şanlıurfa ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
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