Ardahan merkezli DEAŞ operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Ardahan merkezli DEAŞ operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

29.04.2022 13:25
Ardahan merkezli DEAŞ operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Ardahan merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

Ardahan merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ardahan, Şanlıurfa ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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Ardahan, Bursa, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan merkezli DEAŞ operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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