Ardahan merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ardahan merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Ardahan merkezli Antalya ve Artvin'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 9 kişi tutuklandı.

Ardahan merkezli Antalya ve Artvin'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 9 kişi tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İsveç uyruklu bir kişinin Antalya'nın Alanya ilçesinden Ardahan'a gelerek kaçak yollarla Gürcistan'a geçiş yapacağı yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Bu kapsamda operasyon yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsveç uyruklu kişiyi Çıldır ilçesine bağlı Baltalı köyünde bir şüphelinin evinde buldu. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla burada gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı genişletmesiyle il merkezi, Antalya ve Artvin illerinde de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Bu illerde gözaltına alınan 6 şüpheli de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Son Dakika

Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı

Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt gecikmedi

İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı

Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz

Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti!

Mezarlıkta kavga ettiler! Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler zor ikna edildi

Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi